C朗國際賽百球寫歐洲歷史 復出領葡軍報捷 揚言「未夠喉」挑戰全球紀錄

C朗上仗因被蜜蜂螫傷腳趾缺陣，但此仗上下半場各建一功，領葡萄牙隊零封瑞典隊，在A3組兩戰全勝居首，亦成為歐洲球壇首人達「100+」里程碑。此仗對手瑞典隊曾被C朗7次射破大門，為高水平球隊中最多，荷蘭隊則有4次，但他從未在英格蘭隊、德國隊、巴西隊，以及今屆歐國聯同組的法國隊身上取得入球。

30歲後國際賽場均1.04球

曾效力拜仁慕尼黑的戴伊為伊朗隊射入109球，保持國際賽紀錄至今。C朗稱為里程碑感自豪，但明言未滿足：「之前想達到100球，如今想衝擊109球，但不會沉迷於追逐紀錄。」他獲得各界恭賀，包括以「烏鴉口」聞名的球王比利。外媒亦統計，現年35歲的C朗踏入30歲後，在國際賽場均入1.04球，遠超30歲前的場均0.44球。

法國世盃決賽後再克格仔軍

另一場A3組賽事，克羅地亞隊雖在17分鐘由洛夫雲先開紀錄，但主場的法國隊憑基沙文獻一傳一射，守將烏柏美卡奴建功和對方利華高域「擺烏龍」，加上基奧特射入極刑奠勝，繼前年世界盃決賽後，再次以4：2擊敗「格仔軍團」。是役下半場入替的基奧特，國家隊生涯累積40球，隊史紀錄為名宿亨利的51球。

基利安麥巴比日前確診新冠病毒後退出法國隊，巴黎聖日耳門體育總監李安納度不滿未獲通知。迪甘斯昨否認不尊重對方，解釋當時忙於隔離麥巴比。此外，A2組的比利時隊有巴舒亞伊「起孖」，奇雲迪布尼亦交出兩個助攻，以5：1大炒作客的冰島隊，兩戰全勝續排榜首。

（歐國聯消息）