字母哥缺陣 公鹿負熱火出局

湖人挫火箭 占士季後賽勝仗破紀錄

字母哥一眉入選年度防守一隊

公鹿上仗在「字母哥」傷出後，仍力戰至加時險勝扳回一城，昨雖與熱火拉鋸至末段，仍以9分之差落敗，場數輸1：4出局，無緣連續兩季征戰東岸決賽，熱火則在6年來首闖此階段。季中以自由身加盟公鹿的34歲老將馬雲威廉士，賽後宣布退役，結束15年NBA球員生涯。

西岸方面，湖人有「大帝」勒邦占士及「一眉」安東尼戴維斯合轟62分，近期復出的控衛朗度亦拿下21分，助球隊以112：102挫火箭，場數反超2：1。占士取下個人第162場季後賽勝利，超越湖人名宿費沙的161場，成為史上季後賽勝仗最多的球員。

另外，聯盟公布年度最佳防守陣容，安迪度高安普、安東尼戴維斯、高拔、賓西蒙斯及史馬特入選最佳一隊。奧克拉荷馬雷霆則在西岸首圈僅負火箭出局後，因主帥比利當路雲拒續約，雙方結束5年合作。