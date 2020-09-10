黑馬待發 誓再左右大局 老兵華迪領狐狸再求奇蹟 葡式狼隊續衝擊Big 6

有人說美斯就是巴塞隆拿，那麼占美華迪某程度上就代表李斯特城。這名33歲老將上月與「狐狸」續約至2023年，換言之未來3季料續在英超獻技，又或再帶領球隊登頂，爭取再膺神射手。

華迪愈老愈可愛 膺神射手再續長約

說占美華迪是老黃忠，是因他在2012年加盟征戰英冠的李斯特城，翌年入16球助球隊升班，至今與球隊經歷6季，2016年領軍爆大冷首摘桂冠，今年亦以33歲高齡23次破門，首奪聯賽金靴獎。在華迪的6季英超生涯中，有5次入球達雙位數，又以奪冠一年的24球最多。

效力西甲升班馬侯爾斯卡的日籍鋒將岡崎慎司，日前便稱讚這個前拍檔：「他總向敵衛施壓，是對手90分鐘的危險人物。即使隊友認為他不在狀態，他仍會突然之間，射入一記精彩入球。」華迪另一令岡崎佩服的是速度：「你總會看見一個快速的華迪，我無數次為此驚奇。就是他！他怎能做到的？」或因如此，英國有博彩公司亦將他定為新季英超最佳射手第8熱門。

惟上季第5名衝線的李斯特城，因未能參戰今季歐聯而暫未大肆招兵。占士麥迪臣昨日證實已為臀部施手術，周六開鑼戰作客升班馬西布朗上陣成疑，球隊亦只從阿特蘭大簽入左閘卡斯泰尼，代替轉會車路士的芝維爾，勢成突破障礙。

狼隊於2016年被中資收購，其後招兵買馬，脫胎換骨，翌年升上英超，並從波圖邀來紐奴執教，先後加入葡萄牙同鄉球星魯賓尼維斯、摩天奴、迪亞高祖達等，令球隊上季長期位列上游，也打入歐霸8強。

錫菲聯靠守突圍 拖肥擴軍有道

紐奴日前以破球會紀錄的3500萬鎊（約3.5億港元），羅致葡籍前鋒法比奧施華，隊內葡國兵增至10人，並加入巴西籍左閘費蘭度馬卡爾。狼隊今季無緣歐戰，則實際是列強壞消息。

錫菲聯是上季一路奇兵，優點是守力固若金湯，縱使最終只排第9，但失39球只不及三甲球隊利物浦、曼城和曼聯，「紅魔」借將龍門甸恩軒達臣應記一功，但領隊基斯韋達的一套實而不華防守戰術，亦居功至偉。

甸恩軒達臣已回巢曼聯，基斯韋達即購入蘭斯達爾及科達寧咸，並添入後衛麥斯路維及積頓保利，又從車路士借來可司職防中或後衛的艾芬安柏度，續圖穩中求勝。

「拖肥」愛華頓去年尾雖有名帥安察洛堤走馬上任，卻續在英超中下游浮沉。在肥安穿針引線下，近日接連收購防中阿倫盧利奧，以及進攻中場占士洛迪古斯，勢令前鋒李察利臣及卡維特利雲獲得更多彈藥，可能是另一異軍。