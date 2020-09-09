東瀛少女車神 誓闖F1創歷史 14歲揚威歐洲車壇 受父薰陶寫極速傳說

駕着時速240公里的戰車，馳騁曾辦F1賽事的岡山國際賽車場，3年前僅11歲的野田樹潤，以1分32.8秒刷新F4場地圈速紀錄，正式出道成全球首個小學生方程式賽車手。過去3年，她在本地賽事屢獲殊榮，今年轉戰丹麥F4，6月地標戰力壓一眾歐洲車手，奪得分站首場冠軍，近日正積極備戰周五展開的第2站比賽。

父曾戰F1 5歲立志當職業車手

爸爸野田英樹為前F1及Indy Lights車手，亦是歷來首個在F3000國際賽分站摘季的日本人。他在2008年挑戰勒芒24小時耐力賽，當時兩歲的「野田妹」為爸爸的帥氣賽車服着迷，翌年提出想學小型賽車，5歲立志成為職業車手。

樹潤曾在小學陸運會接力比賽跌倒哭泣，但回歸賽車場無懼挫折，表現出有別於同齡小孩的成熟。她10歲時曾受傷入院，面對身旁成年人勸阻，堅定回答：「如果害怕就無法成為F1車手。」

小女孩逐夢賽車場，需克服的豈止成敗？日本電視台數年前到野田家拍攝，書桌放滿精緻粉紅色擺設，樹潤卻甚少用到。自小學起，她每天課後不是和同學玩耍，而是背着書包到賽車場練習4小時，在引擎聲中做功課。

轉戰丹麥F4 地標即贏分站冠軍

在日本社會，如野田英樹般支持女兒在賽車場逐夢並不常見。他創立野田車隊，把女兒收歸旗下，訓練和比賽如影隨形、親自指導，擔當最強後盾，亦形容比愛女自己更有天分，鋪路讓她及早到歐洲出賽見識。國際汽聯要求車手滿16歲才可轉職業，樹潤帶着和爸爸「落敗也不能放棄」的約定，迎接衝擊F1的漫漫長路。