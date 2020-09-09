狂人比爾沙 英超起革命 領列斯聯返頂級聯賽 戰術多變魅力攻陷敵帥

比爾沙「紅褲仔」出身，25歲便退役，同年開始教波，10年後成為母會紐維爾舊生隊教練，開始鑽研戰術，成一時名家。1998年世界盃後，他成為阿根廷隊主帥，已故名帥文諾迪及貝拉度先後率領國家隊贏得1978年和1986年世界盃冠軍，他被譽為第3個對該國足壇思維最具影響力的人物。

擅蒐集資料研究對手

無人機刺探情報被罰

他領軍阿根廷隊、智利隊及馬賽期間，多採用3-3-3-1陣式，能迅速改變攻守之勢，令攻和守人數能多達7人，條件是打整體戰和球員需要有良好默契。他也不會墨守成規，率領畢爾包時會用4-3-3陣式，2018年上任列斯聯則使用4-1-4-1陣式，也會改用3-3-3-1陣式。

蒐集資料亦是他的強項，他享受觀看比賽錄影帶，可回憶列斯聯上季英冠46場比賽的表現，還包括敵軍的演出，而且可同時筆錄兩場播放中的比賽資料。他也承認多年來都有使用間諜的習慣，去年上得山多終遇虎，被人發現賽前使用無人機，偷看時任領隊林柏特率領打比郡操練，結果需要道歉，並自願代列斯聯交罰款20萬鎊（約202萬港元）。

普捷天奴推崇 哥帥讚當今最佳

比爾沙執教球隊不少，受他影響的球員不計其數，包括阿根廷後輩施蒙尼、加拿度、柏歷堅奴、蘇拿利及普捷天奴等，後者否認比爾沙是瘋漢：「他是天才，魅力與個性有別於一般教練，像是我的第二個父親。我和他的關係始於13歲，我永遠愛他。」

曼城領隊哥迪奧拿亦稱深受比爾沙啟蒙：「他可以令球員表現更加出色，他的幫忙令我獲益良多。不用計算他有多少個冠軍，又或者有多成功，我認為他是當今最佳教練。」比爾沙亦說：「入球固然重要，但我不能說我的興趣只有勝利，令我覺得有趣的是爭勝過程和工作。」

（英超前瞻教練篇 - 開鑼倒數3日）