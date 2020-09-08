佐高域遭DQ 美網夢碎 擊球中司線員 被指欠體育精神

今屆美網最戲劇性一幕，出現在昨晨的男單16強賽。一哥佐高域面對排名低26位的西班牙籍球手布斯達，原以為可輕鬆過關，但他首盤被對手「破發」，落後局數5：6時，發脾氣將球打向球場底線外，擊中一名司線員喉嚨，對方即時倒地並發出痛苦叫聲。佐高域立即上前道歉，司線員的傷處紅腫，表情狀甚痛苦，其後自行步出球場。賽會討論約10分鐘後，宣布這名塞爾維亞籍球星因欠體育精神的行為被取消資格，不會獲得任何排名積分及獎金，甚至或被追加罰款。

事後道歉勢遭處分

基茲奧斯斥「小丑」

他事後在社交平台向司線員、賽會及公眾致歉，表示會深切反省，藉今次事件成長。對手布斯達認為他並非有意，但過去屢因與裁判爭拗或掟水樽被罰的「壞孩子」基茲奧斯，再次對佐高域有所不滿，稱對方為「小丑」，又發起投票問道「若是我會被禁賽多少年」。

33歲的佐高域今年所向披靡，昨仗前23戰全勝，收穫澳洲公開賽、辛辛那堤公開賽等4項錦標，今屆美網在兩大勁敵避戰下，原有望四度封王。然而2020不是他的幸運年，近月多次處於風眼，6月在疫情下主辦慈善賽，演變成爆疫群組，連同他在內多人感染新冠病毒；而上月辭任男子職業聯會（ATP）球員議會主席，籌組新工會，亦被指是分裂球圈。

三巨頭壟斷大滿貫告終

加國新星擒哥芬闖8強

目前未出局的男單球手，均從未問鼎美網，意味今屆將迎來新盟主，由「三巨頭」壟斷近13項大滿貫的走勢，亦告一段落。同樣曾被「 DQ」（見表）的加拿大籍新星沙普華路夫，以盤數3：1反勝7號種子大衛哥芬，首闖大滿貫8強。

而5號種子、德籍好手阿歷山大薩維利夫，以直落3盤輕取西班牙籍的福堅拿，8強將撼以相同盤數過關的克羅地亞籍球手哥歷。