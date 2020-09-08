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2020年9月8日星期二
紅軍人腳少變 衛冕存暗湧 眾將遭挖角恐有離心 曼市雙雄車路士蓄勢挑戰
阿迪達撥亂反正 兵工廠進收成期
薛耶治傳中準繩 勢成車路士殺着
格連活特科頓違隔離令 逐出英軍
法國啞火迎「格仔軍」 迪甘斯：信任基沙文
港超復賽可換5人 李志堅：有利發展
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美新星羅傑絲挫姬維杜娃晉8強
字母哥傷出 公鹿慘勝熱火
洛賓開齋 格羅寧根友賽保不敗
體壇快訊：喜鵲2億簽威爾遜
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【明報專訊】（請看附圖）
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