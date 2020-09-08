法國啞火迎「格仔軍」 迪甘斯：信任基沙文

在前年兩隊對碰中，基利安麥巴比及基沙文均在莫斯科攻入關鍵球。不過麥巴比在球季重開後，一直受足踝傷困擾，上場勝瑞典隊亦在入球後疑再觸傷舊患，法國隊教練迪甘斯承認對方不在最佳狀態，但未回應會讓對方寓賽於操抑或休戰。基沙文則已在國家隊連續3次主射12碼宴客，迪甘斯辯護指是巴塞隆拿由美斯操刀極刑，基沙文可能疏於實戰，但稱續信任對方。A3組另一場由葡萄牙隊對瑞典隊，主隊隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）昨復操，或可候命，中場安祖高美斯則因傷退隊。

西班牙大勝 17歲法迪建功締隊史

A4組的西班牙隊則於昨晨4：0大勝烏克蘭隊，兩戰4分力壓對方上榜首。新星安素法迪32分鐘遠射中內柱，攻入第3球，成為以17歲311日之齡，成為西軍最年輕入球者。另一翼鋒、曼城新兵費倫托利斯亦在國家隊開齋。同組德國隊則作客被瑞士隊逼和1：1，連同上屆賽事，在歐國聯6戰只得4和2負。另外，B2組捷克隊今晨迎戰蘇格蘭隊，但因有職員感染新冠肺炎，需全隊隔離兼補選，新23人大軍只得兩人有成年隊經驗。