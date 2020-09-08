紅軍人腳少變 衛冕存暗湧 眾將遭挖角恐有離心 曼市雙雄車路士蓄勢挑戰

新冠病毒令去季球壇變得不尋常，利物浦卻在歷來最漫長的英超眾望所歸，最後打破宿命首次封王。然而創業難，守業更難，紅軍前面暗湧四處。首先，他們的財政狀况不及列強，暫只收購左閘迪斯米卡斯，卻已有中場拉爾拉拿離隊，另一中場韋拿杜姆則勢投巴塞隆拿，實是被迫以不變應萬變。此外，前鋒沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿近年屢傳獲歐洲豪門垂青，即使最終留下，身在曹營心在漢下，表現難免受影響。

拿樸迪馬列斯確診 曼城弊在後防

曼城主帥哥迪奧拿亟欲爭取4季以來第3個英超錦標。「藍月」今夏有中場大衛施華和翼鋒利萊辛尼離隊，簽入翼鋒費倫托利斯及守將尼敦阿基。要留意的是，曼城前隊長高柏尼去夏離開，中堅拿樸迪其後因傷長唞，奧達文迪及史東斯又不穩，成為去季英超衛冕失敗的死穴。縱使尼敦阿基獲讚有速度，但1.80米的高度在制空能力輸蝕。另一壞消息是，拿樸迪及翼鋒馬列斯昨證實確診，需即時隔離，季初攻守之勢受打擊。

曼聯是英超復賽後唯一不敗之師，並趕過車路士獲得季軍及取得今季歐聯入場劵，這需歸功領隊蘇斯克查，然而眾前鋒始終火喉未夠，隊長後衛哈利馬古尼早前在希臘被判襲警等罪名成立，軍心受影響下，即使有新兵中場雲迪碧克來投，爭取後費格遜時代首個聯賽冠軍並非易事。

曼聯趨穩 眾鋒欠火喉

車仔23億擴軍圖溫舊夢

相比起車路士的一擲千金，「曼市雙雄」及利物浦是小巫見大巫。英國《每日郵報》昨報道，「藍戰士」班主「油王」艾巴莫域故技重施，迄今在收購新兵夏維斯、迪姆華拿、芝維爾、薛耶治已花2.31億鎊，惟問題在新舊戰將磨合需時，而領軍經驗仍不足的林柏特，則或因成績未達要求而成高危領隊。

（英超前瞻 爭標篇）