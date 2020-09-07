小舒密加承父業揚威F2 相隔20年同場封王 複製佳績劍指F1

效力Prema車隊的小舒密加，此前連續3站上頒獎台，來到意大利站雖因排位賽意外，在周六常規賽（Feature Race）只列第7位起步，但甫起步即攀升至次席，換胎後全程領先搶下分站冠軍。他不但在今季開齋，亦首奪分數較高的Feature Race冠軍，連同去年匈牙利站的衝刺賽（Sprint Race），累積兩冠。

車手榜升次席爭總冠軍

法拉利總裁承諾提拔

這名法拉利青訓成員昨晚在意大利站衝刺賽，得梗頸四下仍在總成績攀升至次席，追至只落後榜首的英籍車手艾洛特5分。無獨有偶，2000年F1意大利站，「車神」舒密加奪得分站冠軍，乘勢連贏其後3站，加盟法拉利5季後，為車隊首奪車手總冠軍。

2013年，舒密加遇滑雪意外，昏迷6年後蘇醒，至今病情仍是謎。法拉利前總裁托特上月往其家中探望，透露車神難與外界見面。當年目睹意外的小舒密加，上季挾名門之後身分首戰全季F2，如今複製父親昔日佳績，在同一頒獎台開香檳。

被問及外界挑戰F1的厚望，他賽後保持謙虛：「這絕對是個讚賞，但我不適合談論，只會做好車手本分。奪冠當然開心，但也是團隊努力。」不過，法拉利總裁賓洛圖早前表示：「以他今季表現，升上F1是合理提拔。他或可先升上小型車隊，我們稍後就會討論他的下季去向。」外界料若他晉身F1，首個落腳點將是被視為法拉利二隊的愛快羅密歐。

加斯利F1意國站開齋

雷諾下季改用旗下品牌名

法拉利在F1則續一蹶不振，維迪戰車煞車系統失靈退賽，陸奇尼失控撞牆未能完賽，更令賽事出動紅旗暫停。平治車手咸美頓在維修站入口未開啟下進站換胎，被罰靜止10秒，終只列第7。紅牛二隊的加斯利力抗麥拿侖的辛尼斯，首奪F1分站冠軍。

另外，雷諾車隊昨日宣布下季改名為阿爾派（Alpine），以配合旗下汽車業務發展。

（賽車消息）