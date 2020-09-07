荷意中興互碰考牌 橙軍新帥求連勝 意軍變陣恩莫比尼掛帥

荷蘭vs.意大利 - 開電視77台、有線601/661台 明晨02：45直播

荷蘭隊和意大利隊曾叱咤國際球壇多年，分別是攻與守戰略的表表者。橙軍既是1988年歐洲國家盃冠軍，也是3屆世界盃亞軍；意軍則在1968年歐國盃封王外，4次揚威世盃，僅落後五度封王的巴西隊。惟時移世易，兩軍近年在這兩項國際大賽同告衰落，淪為綠葉外，甚至無緣決賽周，而一起無緣2018年世盃決賽周更成國殤，之後分別由兩名帥朗奴高文和文仙尼擔大旗改革。

朗奴高文離隊前改革奠根基

暫代教練洛維斯毋懼挑戰

朗奴高文上月轉執巴塞隆拿帥印前，20次領軍荷蘭錄得11勝5和4負，勝率55％，而且是上屆歐國聯亞軍。同樣帶兵20次的文仙尼則改用侵略打法，成績驕人，13勝5和2負勝率達65%外，2020年歐國盃外圍賽更是10戰全勝，入37球只失4球下昂然出線。

意軍兵臨城下，荷蘭隊暫代教練洛維斯未示弱，早在1989年便開始執教的他：「朗奴離隊，但生活仍繼續。我的執教生涯不短暫，今次非首次督師。球隊路線早在兩年半前定下，我們全都為球隊各自帶來貢獻。」也許令他頭痛的是，上場地標以1：0挫波蘭隊時，有迪維積受傷，使此役只有華基爾雲迪積克及祖爾韋特文一對中堅可用，前線則改由盧克迪莊作箭頭，據報日內加盟巴塞隆拿的迪比則移邊策應。

迪比勇銳成意軍心腹大患

勇銳的迪比或成文仙尼心腹大患，但文仙尼說：「我們要爭勝，這一直是球隊的目標。上仗只能打和波斯尼亞隊，但連勝總有一天結束，慶幸的是能保住1分。」他補充謂，球員不能相隔3天全部再上場，所以今仗人腳有變動。在貝拿迪斯治則因肌肉受傷避戰下，料恩莫比尼及尼高路辛尼奧路，將取代比洛迪和費達歷高基艾沙攻堅。

（歐國聯消息）