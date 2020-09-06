由屋邨衝出台灣 吳卓蔚逆境守出未來

兩周前，吳卓蔚（阿Mi）落實加盟台中藍鯨，現只待收到簽證等文件，預計未來一周就會起行。連同兩周隔離，阿Mi肯定無法趕及在下周六結束的聯賽上陣，但已放眼下月31日藍鯨的兩場木蘭聯賽盃。她於11月30日約滿，表明會把握兩個多月外闖努力操練，爭取上陣甚至下季合約。

大港腳地標吞14蛋哭成淚人

積極健身 隨愉園男隊跟操

吳卓蔚在小學近乎與運動絕緣，初中才開始打手球守龍門，中四、五時獲邀請加入新設的足球校隊，繼續把守最後一關：「當年身形較胖，傳波都未識，自然被人派去守龍，但都鍾意撲救的成功感。」葵涌及葵芳是吳卓蔚長大的地方，住了10年的葵芳邨是她足球訓練的起點，印證她由屋邨衝出台灣。她參加賽馬會青訓計劃，U16開始代表港隊，但剛起步就面對殘酷洗禮，2016年11月11日，她在港參戰東亞盃外圍賽次圈，大港腳「地標」面對韓國女足，卻慘敗0：14收場。當年19歲的她哭成淚人，惟很快收拾心情發憤圖強。

此後阿Mi積極操練和健身，2018年爭取到愉園男子隊跟操，她感激門將屠俊翹、鍾偉豪和門將教練甄堅強等人指導及傳授經驗：「男、女子門將訓練內容差不遠，只是強度高很多。起初跟操想進步快點，幾乎每天都去，後來回去女子隊後，隊友話我健碩了。」

過去兩年，吳卓蔚逐漸取得正選，地標戰兩年後的11月11日，在東京奧運亞洲區外圍賽首圈助港隊以4：0大勝黎巴嫩隊，首在國際賽零失球兼撲出一球12碼大翻身，自此立下更大目標：「我想成為有感染力的門將，提場鼓勵隊友面對逆境波。」過去隨港隊集訓比賽，她亦未試過離家逾兩個月，起初家人覺得女仔踢波無前途，隨着見證女兒代表港足、為愉園首奪女子聯賽冠軍，如今已變成支持。

冀證明港將有力他鄉立足

阿Mi最近收到藍鯨送來的門將球衣，提醒她出發前要「keep住團火」，又稱23歲是外流的合適年齡：「過去一年在港隊累積不少比賽經驗，技術和心理質素都有提升，自覺有能力為海外球會貢獻，一定不會再是當年的我。」出發前，她在行李篋亦放了足球和拉力帶等，望隔離時保持訓練以免球感生疏，務求在4名門將中突圍而出：「若證明香港女足有能力在他鄉立足，或能得到更多資源，令師妹更早外闖，甚至吸引更多女仔踢波。」

文：余瑋

圖：李紹昌