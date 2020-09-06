美斯不欲告巴塞 證留隊了結風波 7億違約金「冇可能」 稱認清小人

由上月26日知會巴塞欲啟動免費離隊條款，觸發條款到期日及違約金的爭拗，當事人美斯一直保持沉默，直至昨晨終開腔宣布留隊。他透露留隊主因，是會方堅持離隊條款已於6月10日到期，故被要求支付7億歐元（約64.2億港元）違約金，為此感為難：「我想離開，但不被允許，會長告訴我，唯一方法是付7億歐元，這絕不可能。另一方法是訴諸法律，但我永不會和巴塞對簿公堂，這是我心愛的球會，它創造了我的人生。」家人是留隊的另一原因，美斯透露向妻兒提及離隊意願時，全家都開始哭起來，長子聲淚俱下稱不想轉校，太太亦感到相當痛苦。

妻兒哭訴不願搬家轉校

斥會長出爾反爾促改革

自2001年加入青訓至今，美斯對於近來被質疑忠誠度，深感受傷和心碎。他重申：「不論留下或離開，我對巴塞的愛永不改變。我一直以球會為先，每年我都有機會離開賺更多錢，但我始終視這裏為家。我不認為自己應受質疑，但足球世界充斥着戴假面具的人，這次令我看清了這些小人。」

他強調離隊是合約賦予自己的權利，再斥巴杜姆出爾反爾，亦強調球隊需要改革，需要「新人事、新思維」。不過，他表示如今決定留效，就會全心貢獻：「一如以往，我會竭盡所能，希望將勝利送給正經歷困難的人。這年我過得很糟，但相比起染疫者和失去親友的人，這樣說實在虛偽。」美斯昨日沒前往訓練基地，但完成病毒檢測後，料明日歸隊，據報亦不會因缺席操練一周被罰款。

承諾全力以赴 料明日歸隊

巴塞成功留人穩定軍心，下一步將是羅致利物浦29歲中場韋拿杜姆。西媒指新帥朗奴高文心儀此荷蘭同鄉，多於堤亞高艾簡達拿由拜仁慕尼黑回巢。艾簡達拿近日盛傳或投紅軍，韋拿杜姆則在明夏約滿，至今未有續約消息。而巴塞另一「荷蘭幫」新成員，或是里昂26歲翼鋒迪比，用作填補蘇亞雷斯離隊的空缺，據報雙方已協定轉會費為4000萬歐元（約3.67億港元）。