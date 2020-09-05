港超4軍率先閉門復操 謝家強批兩周後復賽倉卒 陳曉明：是危也是機

6隊通過檢測 餘下兩隊今復操

港超6隊曾於6月底至7月中復操，但第三波疫情爆發後政府再次封場，直至周三才獲批准重開4個場地予港超隊，包括將軍澳足球訓練中心（FTC）、賽馬會傑志中心、九龍灣公園球場及香港仔運動場，東方昨午1時半在FTC成首隊復操。由於復操暫為閉門舉行，多隊操練後以視像會議形式，回應傳媒提問。冠忠南區及愉園則於今早復操。

其中富力被分配到被外界稱為「殺人場」的九龍灣公園硬地球場操練，主教練楊正光對這安排感無奈：「原以為可像之前復操續在FTC，硬地場訓練對較多傷患的球員腳部負荷較大，事後需做冰敷按摩。」他補充，場地雖非理想或影響訓練效果，但相信球員會適應。

富力中堅謝家強近期在網上不時抨擊復賽倉倉卒，昨操練後亦直言，近半年沒比賽，兩周內重拾比賽是不正常：「這並不是專業足球，其他聯賽都不會備戰兩周就復賽、或兩周內踢6仗，這是瘋狂的事，但這是香港足總要求，球員需要做到。」

堅sir:可復賽已是恩賜

另邊廂，東方龍獅主教練李志堅稱，雖復賽準備時間不足，但只能逐步加強訓練強度：「現在可復賽已是恩賜，從科學角度上，球員現時狀態或有不足，但心理上其實已準備好比賽。」他補充，訓練前後球會為每球員安排交通，由家中往返訓練場地。東方隊長梁振邦對重返球場感興奮，並指雖狀態未足，但會盡力做好職業球員責任。

理文主帥陳曉明則說，歐洲聯賽復賽後不乏球員受傷，當下訓練會提升球員體能及狀態：「雖然有很多規則要遵守，但此時正好證明香港足球是有能力滿足這些要求。是危也是機，可告訴外界其實足球是很專業運動，希望政府會看到我們是有誠意和決心做好今次復操。」傑志中心職球員人數，因超出政府要求的45人限制，個別區域只讓註冊球員進出。傑志主帥朱志光說，復賽時間緊逼，只能濃縮訓練內容。

港超餘下17場復賽預定本月19日起舉行，據了解，爭逐下季亞洲賽資格的足總盃決賽，東方對富力將於兩輪復賽後，在第3仗即10月初舉行。就新加盟球員或未能參加復賽，富力主帥楊正光說，人腳確有不足，每仗之間僅數天，有很多不利因素需面對。東方主帥李志堅及傑志主帥朱志光則指，球隊有足夠人腳應戰。