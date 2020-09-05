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2020年9月5日星期六
加耶最後一擊建功 西班牙逼和德國 拉莫斯：後輩來爭佳績
英軍征戰冰島 傳馬古尼冀獲重召被拒
葡軍10個月首戰 C朗腳趾感染勢無緣鬥格仔軍
梅利美網次圈慘敗出局
巴塞會長巴杜姆涉貪恐要問話
修咸頓控樂動體育拖欠巨額贊助費
PSG添3主力染疫 新季首戰再押後
體壇快訊：威廉士結束43年家族經營
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港超4軍率先閉門復操 謝家強批兩周後復賽倉卒 陳曉明：是危也是機
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【明報專訊】（請看附圖）
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