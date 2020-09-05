加耶最後一擊建功 西班牙逼和德國 拉莫斯：後輩來爭佳績

德新兵處子戰包越位「交學費」

高辛斯原本是今場德國隊功臣，這名效力阿特蘭大的翼衛54分鐘傳中，助功前鋒迪姆華拿先開紀錄。惟荷西加耶補時5分鐘離門兩碼建功，助西班牙隊扳平。德國隊球員隨即舉手示意應越位，但旁證及球證沒表示。慢鏡顯示高辛斯嘗試阻擋傳中不果後滑出底線，根據球例，球員未經球證許可出場區範圍，他會被當作在最近的邊線位置。換言之是高辛斯「包底」，他對此表示相當可惜：「我是役又學到了新東西。我在想自己出了界，應該就不當在球賽中。」即使德國隊多名主力休假，今次副選出擊，高辛斯仍是主隊今場唯一踢國家隊處子戰的球員。至於昨列後備未上陣的攻擊手夏維斯，則已離開德國大軍，處理轉會車路士一事。

法迪地標 狂牛84年最年輕

西班牙隊則有4人上演「地標」戰，其中半場入替的翼鋒安素法迪以17歲308日之齡，成為球隊84年來最年輕上陣球員，更一度「食詐糊」。連同入球的荷西加耶，是役14名上陣的西班牙球員中，有7人國際賽上陣少於10次，年齡均不超過25歲，最終作客不敗，34歲的拉莫斯認為近年戰績下滑的「狂牛」已完成重組：「這班新球員表現出對勝利的飢渴，不再是明日希望，而是現成可以追求成績的一群。」而「狂牛」下仗將於後日凌晨回師主場對烏克蘭隊，其中早前染疫的翼鋒艾達馬查奧爾康復歸隊，有望首為大國腳披甲。

西、德兩軍暫於歐國聯A級第4組並列第2及第3，烏克蘭隊居首，該隊昨憑耶莫蘭高及辛真高的入球，主場2：1挫瑞士隊。B4組的威爾斯隊作客1：0小勝芬蘭隊，但翼鋒加里夫巴利半場被換出，主帥傑斯指是對方缺態，保留下場再戰的體力。