創最年長三雙紀錄 CP3光榮出局 雷霆搶七戰兩分飲恨 火箭闖次圈鬥湖人

首圈巧合重遇舊東家火箭，CP3在過去7仗場均取21.3分，更在上仗末節拿下關鍵15分，領球隊追平場數保住晉級希望。昨早來到搶七戰，他再次取下「三雙」超越勒邦占士，成為聯盟史上在搶七戰取得這成績的最老球員。只是天意弄人，是役表現平平的夏登在完場前一刻，封下雷霆小將杜特的3分投射，終令雷霆以兩分之差落敗；火箭晉級後明早轉戰洛杉磯湖人。雷霆雖然飲恨出局，但CP3稱：「球隊已用表現證明一切，亦令原本看衰我們無力一戰的人『跌破眼鏡』。你要知道，當初甚至沒有人認為我們可以進入季後賽。」

超越勒邦占士紀錄

稱表現令質疑者「跌破眼鏡」

今年35歲的基斯保羅於2005年，在新奧爾良黃蜂（塘鵝前身）出道，當時已被視為天之驕子，更在新秀合約最後兩年成為聯盟助攻及搶截王。不過，他在2010年因左膝半月板撕裂，致後軟組織受損，彈跳力大不如前，亦令他的變速突破得力大減。即使如此，CP3未有氣餒，復出後很快重拾勇態，翌年轉投洛杉磯快艇更助該隊由「魚腩部隊」，一躍成為西岸勁旅。效力快艇6季間，他雖每年殺入季後賽，卻始終無法突破次圈，終在2017年球隊打算重建時，決意轉投火箭力求一圓冠軍夢。

上季遭當交易籌碼

入選明星賽吐烏氣

加盟首季，球隊在他與夏登的帶領下，一路殺入西岸決賽，惟在搶七戰不敵金州勇士鎩羽而歸。上季外界看好火箭有望再挑戰總決賽，他卻隨隊在次圈再被勇士淘汰。近季換人頻頻的火箭，去夏為了追逐「二少」韋斯特布克，以CP3當成籌碼交易至雷霆，事前總經理莫利不但未有知會CP3，原來更曾向他保證不會被交易。因被「出賣」而來到一支打算重建的球隊，CP3再次逆境自強，爆冷領軍躋身季後賽之餘，自己亦相隔4年再次入選全明星賽，足以證明寶刀未老。

另外，早前退役的43歲「飛人」卡達，獲聘任為EPSN全職分析員，展開職場第二人生。