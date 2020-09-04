港超有望今午復操 獲檢測結果後返訓練場

香港足球總會表示，開放予港超隊訓練的場地人數上限，為每隊已登記的45名職球員，加上考慮公眾衛生安全，復操暫時閉門舉行。傑志表示，如病毒檢測順利，預計今早有結果，最快今午在賽馬會傑志中心舉行首課復練。冠忠南區及愉園亦已提交職球員檢測樣本，並稱會遵從指示，每日提交職球員體溫等健康資訊。南區表示，最快會在明日復操。

朱志光：先助球員重拾球感

港超球隊相隔多個月重返球場，傑志暫代主教練朱志光說，首課復操是讓球員取回球感，之後才逐步加強訓練強度：「始終球員很耐都無掂過波，狀態一定不足，所以哪支球隊能最快取回球員的球感和狀態，就會在復賽佔優。」他又透露，教練團及球員會跟傑志中心職員分開位置進出，確保訓練時不會接觸。

富力主教練楊正光說，首課復操給球員適應球場為主，如緩步跑及簡單傳球，暫不會安排對抗賽。他補充，屆時每次最多9人進入更衣室，球員可使用沐浴設施。港超暫定本月19日復賽。

另外，理文宣布重簽6月時約滿的談樂軒及陳衍光，合約延長至今季結束。