名宿護航 雲迪碧克成魔 4.1億加盟移前搶攻 雲達沙登報籲球迷支持

雲迪碧克正隨荷蘭隊備戰明晨主場迎戰波蘭隊的歐洲國家聯賽首仗，昨日在備戰期間落實加盟曼聯，據報基本轉會費是3500萬鎊（約3.6億港元），另有500萬鎊（約5100萬港元）附加條款。他稱「入魔」與不時從曼聯名宿雲達沙口中，得知很多曼聯的偉大故事有關。

獲柏金垂青展足球生涯

不時聽雲達沙說曼聯故事

雲達沙昨在《曼徹斯特晚報》發出一封公開信，向曼聯球迷呼籲外界關顧這名新兵：「他（雲迪碧克）首次上陣後，就成為我們其中一個最佳球員，近年表現尤其精彩。讓夢想繼續下去，夢劇院就是可以做得更好的地方。請照顧當尼（雲迪碧克），幫助他實現夢想，享受未來。」

雲達沙以外，阿仙奴名宿柏金更堪稱是雲迪碧克的伯樂。柏金早在雲迪碧克10歲時，已料對方非池中物，其後又推薦予時任阿積士教練法蘭迪保亞。此外，雲迪碧克已與柏金的么女、比他年長1歲的Estelle拍拖1年。

雲迪碧克原本在阿積士穿6號戰衣，但號碼在曼聯屬於普巴，他於是穿上34號戰衣，亦向因病被迫退役的同齡好友諾尼致敬。兩人是阿積士及荷蘭青年軍前隊友，諾尼在2017年一次比賽心臟病發，導致腦部永久受損，放棄職業生涯。

改披34號戰衣 向患病好友致敬

雲迪碧克過去在阿積士司職中場較後位置，今次放棄6號球衣是有深層意義。他說：「我看過保羅普巴及波基斯費南迪斯很多的比賽片段。曼聯中場人才濟濟，我急不及待與他們合作。我是一個願意走入敵軍禁區，爭取入球和助攻的球員。」他為阿積士上陣175場入41球，助球隊在2019年打入歐聯4強。

曼聯領隊蘇斯克查則大讚雲迪碧克技術和個性，都能配合曼聯，視野和閱讀比賽能力等都相當出色。名宿里奧費迪南亦看好這新兵：「他在歐聯有優秀的表現，記得他後上殺入禁區然後勁射。」