細威寫美網歷史 102勝賀愛女牛一

大威出局 梅古露莎過關

位列3號種子的細威以局數7：5、6：3，擊敗年輕10歲的美籍韓裔球手姬絲迪安恩，將美網勝仗增至102場，超越名宿Chrissie Evert的紀錄，成為歷來男、女球手中取得最多勝仗一人。38歲的細威力爭七度封后兼第24項大滿貫錦標，她為復賽第3站首以直落兩盤贏波而興奮：「彷彿很多年沒試過，我對自己說『莎蓮娜，要表現得像莎蓮娜，完結這比賽』，能做到時感覺真好。」不過，其胞姐維納絲威廉絲以直落兩盤3：6、5：7，不敵捷克籍20號種子梅祖娃，22次參戰美網首次無緣次圈。

世界排名16的梅古露莎亦以直落兩盤輕取日籍球手日比野菜緒，她的好友娜華露近日患上淋巴癌，因而退出美網。梅古露莎賽後將勝利獻給對方，又稱會永遠在背後支持好友抗癌。

梅利苦戰反勝日本新星闖次圈

男單方面，英籍名將梅利面對24歲東瀛新星西岡良仁，先失兩盤後追至決勝盤以6：4奠勝。雙方打足4小時39分鐘，梅利次圈將對15號種子、加籍球手艾利亞施米。