夢圓掛拍 張玲返校園 港網大師姐屢創歷史 重拾書本盼回饋體壇

文：黃頴恩

那年15，在網球和課本之間，張玲選擇了前者，於是隻身離開故鄉湖南，來到香港追逐職業夢。疫情爆發前，張玲從未想過掛拍。即使右手手肘勞損嚴重，她去年中仍接受長達9小時的手術，計劃將今年賽事減半至十多場，延續球手生涯至少到兩年後的亞運，彌補近兩屆三度無緣獎牌之憾。然而球壇停擺多月，令術後的她失去動力，獨自掙扎喊足一星期，才忍痛放下摯愛的球拍，考取教練牌照後決定展開人生新一章。

去年手術治肘傷後減賽

由U14全國冠軍到加盟港隊，再從600多場職業賽走遍三大滿貫，張玲創下多項歷史，青年世界排名曾攀上港隊最佳的16位，亦是歷來在協會盃團體賽取得最多勝仗的港將。此時回首，她感嘆歲月無聲，但無悔當年決定，形容港隊是另一個「家」。她又解釋留下的選擇：「很幸運父母當年容許我來香港，得到比賽機會，亦見識世界、學習待人接物，所以想回饋這裏。」近日落實退役，這名前港隊一姐再次跳出安舒區，前天起由大師姐化身大專「新鮮人」，入讀香港中文大學康樂及休閒事務管理高級文憑。

首學期因疫情改為網上授課，張玲以30歲之齡重返校園，未迎來正式的大專生活，光是談到課堂已難掩期盼：「既緊張又興奮，緊張是太久沒正規上課，興奮是終於看到不同的世界。我有運動員和教練的知識，但不夠全面，所以想學習體育管理、活動策劃，未來亦不會局限於網球，而是回饋整個香港體壇。」對話間不難感受那份對學習的憧憬，難怪職業生涯之初，她曾嘗試網上兼讀，但征戰頻繁難以平衡，唯有全情投入打波。

15歲來港打遍三大滿貫

大專生活延續球場鬥心

打拼十數載，張玲憶起2011年出戰美國公開賽，在外圍賽首圈絕地反勝，最終戰至第3圈，僅與主賽圈擦身而過，令她重新體會「堅持」二字。這次一償多年心願重返校園，網球場上的歷練大派用場，但她亦坦承自己急躁，盼人生新一頁保持鬥心之餘，更要改善弱點：「網球每場一兩小時就有賽果，但生活並非如此，相信要花不少時間培養耐性。身為運動員，不能令人覺得我們不聰明，無形中有點壓力，但自覺身為港將有使命，要保持爭勝心。」