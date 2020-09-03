體壇快訊：高球冠軍賽因疫情取消

萊比錫首戰准球迷入場

歐聯4強止步的德甲季軍RB萊比錫昨確認，與當地衛生部門達共識，本月20日主場迎戰緬恩斯的聯賽首仗，獲准安排8500名球迷入場觀戰，料是德甲半年來首場開放觀眾席的球場，亦是法甲以外的歐洲五大聯賽第二例。

祖雲新季首擊迎森多利亞

意甲昨日公布新季於本月20日展開，祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）在新帥派路帶領下，首輪主場迎戰森多利亞，成為爭取十連霸首擊；國際米蘭則會作客鬥恩沙基督師的升班馬賓尼雲圖。賽季至明年5月23日完結。

神戶日聯盃吞6蛋出局

神戶勝利船昨於日本聯賽盃8強迎戰川崎前鋒，在恩尼斯達及華美倫缺陣下，以0：6慘敗出局。川崎前鋒將與FC東京爭入決賽；橫濱水手則與柏雷素爾合演另一場4強。

阿拉菲臘比保環法黃戰衣

環法單車多日賽昨上演第4站，斯洛文尼亞籍的洛格歷（圖）爬過連環山坡，以4小時7分37秒奪冠。快步車隊的阿拉菲臘比以第5名衝線，但未能展示爬山能力拉開距離，只以4秒優勢力壓阿當耶斯，保住代表總成績領先的黃戰衣。