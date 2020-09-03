《隊報》稱尼馬確診 美斯父抵巴塞 認兒子難留隊

迪馬利亞柏利迪斯同中招

PSG上月底於歐聯決賽敗陣，球隊因獲准延遲出戰法甲聯賽，隨即讓球員放假，多名球星到西班牙度假，至近日歸隊準備下周開賽。不過，球隊昨晚公布，3名球員在復操前病毒檢測確診，迪馬利亞及里安度柏利迪斯早前已被指為染疫者，包括《隊報》等法國傳媒昨晚再報道，另一人為尼馬。柏利迪斯及安達靴里拉亦被列為密切接觸者，正自我隔離。

而尼馬舊東家巴塞隆拿續處理美斯的去留問題，美斯父親昨日由阿根廷飛抵加泰隆尼亞，與球會管理層見面前向記者稱：「我不知道有關曼城的事，我也沒跟哥迪奧拿談過，我真的不知道，但我不見得兒子會留隊。」英媒昨日稱，美斯已同意曼城5年總值7億歐元（約64億港元）的天價合約細節。

美斯父否認與曼城接觸

隊友稱未斷絕往來

巴塞中場法蘭基迪莊近日則提到，美斯仍未切斷與其他球員聯絡：「我希望（國際賽後）回來時，他仍在隊中，但這不由得我去決定，不過他仍在與隊友間的通訊群組中。」

早前有傳國際米蘭會爭奪美斯，但體育總監奧斯利奧稱傳言子虛烏有。他又否認正斟介巴塞中場維達爾，僅說已接洽羅馬，求購後衛高拉洛夫。巴塞射手蘇亞雷斯則據報與祖雲達斯傾妥個人條件，這名烏拉圭隊射手，或與當年世界盃被他咬膊頭的意籍守衛基亞連尼做隊友。