港超獲批球場周末復操 6隊職球員家居隔離 日內檢測

足總昨獲民政事務局通知，6支復賽球隊若符合防疫衛生條件，可在4個球場復操，包括將軍澳足球訓練中心（FTC）、賽馬會傑志中心，以及康文署轄下的九龍灣公園和香港仔運動場。雖然港府明日起重開更多體育場地，惟上述球場仍未重開予公眾使用，將只為相關港超隊提供有限度服務。

各隊復操時間表仍待新冠病毒檢測結果出爐，傑志隊長黃洋昨表示已收到樣本瓶，今日經球會交回足總，希望明日收到檢測結果後盡快練習。他亦表示，對足總及醫事顧問容樹恆醫生的防疫安排有信心，不擔心復操後會有病毒傳播風險。

訓練期間每周檢測 每隊設衛生主任監察

足總指病毒檢測分兩階段，首階段為訓練期間，各隊職球員每周檢測一次，球證及足總職員則在次階段，即復賽期間賽前48至72小時接受檢測。每支球隊將委任一名衛生主任，而除訓練及比賽時間外，球員須留在家中隔離，其間每天向球隊衛生主任報告體溫等身體狀况。

足總早前訂下時間表，原本希望在上周六復操，但因提交建議書後未獲回覆，寄望本周六第二次「死線」。足總主席貝鈞奇昨日形容，重開球場操練是踏出港超復賽的第一步，認為只要在周六或之前復操，料可維持在本月19日復賽，足總亦將向民政事務局承諾復賽安排妥善及安全。

將帥樂見港超復賽現曙光

理文主教練陳曉明稱，職球員期待復操已久，會依照足總的指引檢測和隔離，又表示球員停操個多月，如今終可放下心頭大石，而職球員均期待復賽，希望不會再延期，否則無所適從。而黃洋亦表示不希望今季腰斬，影響出戰亞冠的資格，亦稱能完成球季對各隊都公平。被問及會否擔心復賽風險，效力東方龍獅的梁冠聰稱：「唔多唔少都會擔心，但過去數月作為市民可以做的都已盡力，世界亦不會因疫情停頓。」

至於民政事務局局長徐英偉昨在記者會表示，一直和足總緊密聯繫，亦曾接見業界人士，約兩周前考慮主動建議足總參考外國的體育隔離泡泡。他指稱足總早前已提交復操詳情，認為安全有序重啟體育賽事，能為社會帶來希望。

（港超消息）