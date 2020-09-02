內田篤人轉軌教練路 日版碧咸女球迷最愛 因傷告別綠茵場

回到2011年2月，內田篤人加盟史浩克04半季，在主場對紐倫堡一役右腳傳中助攻，西班牙名宿魯爾扳平，看台一角約百名隨團入場的東洋女子隨即尖叫，日本碧咸翌日成了搜尋關鍵字。3年後的世界盃，日本調查指70%擁有「藍武士」球衣的女球迷，印字都選用踢閘的內田，而非香川真司、本田圭佑等攻擊球員。甚至日本最佳牛仔褲穿着選舉，內田5年前也曾得獎，他同年與青梅竹馬結婚，令女球迷心碎。

別誤會，這不是在說他花瓶。作為首個出戰歐聯4強的日籍球員，數字某程度未能反映他在史浩克的重要性，且他更是2012/13年及2013/14年球季的德甲年度最佳右閘。

當年內田曾透露與翼鋒法芬的關係，亦解釋了二人如何成為球隊進攻泉源：「我通常不直接傳給他，而是長傳予（前鋒）亨特拉爾二傳給他走位。他很強壯，但不是那種能全場跑上跑落的球員，所以我從不要求他回防。」

女粉組團征德打氣 近年傷多過踢

然而，內田篤人在2015年右膝重傷，之後兩季只上陣7分鐘，加盟當時德乙的柏林聯沒起色，2019年初回流日職。 雖然首季助母會鹿島鹿角贏得亞冠，但斷續的傷患令內田無法出戰世界盃。場上力不從心，亦令他對隊友感愧疚，甚至上月決定以32歲之齡掛靴。他在退役感言這樣說：「我的踢法已變得以不再受傷為先，之後開始覺得，自己對百分百付出的隊友有欠不尊重。」

寄語後輩放眼歐洲聯賽

至於未來大計，他說過想從事教練工作，推動日本足球發展，亦寄語後輩的目標應放在歐洲，因為那裏才是足球殿堂：「我看着歐聯決賽，看到與日職的距離正不斷擴大。不會說日職的水平低，但兩者有差別，感覺像兩項不同的運動。希望他們出國後，職業生涯能像長谷部誠、川島永嗣、吉田麻也一樣長久成功。」