栢禧獲大埔區會授權 或戰港丙 資助分配未決

大埔區議會於7月收回和富大埔的區隊身分授權，有意接手的栢禧創辦人，為下季升班港超的晉峰總教練何信賢。他昨表示已向足總表達有意參加下季港丙，正待審批會籍。多名區議員則在會議上批評授權程序欠透明，擔心即日批出授權不公平，但區會最終確認只收到栢禧一隊提交計劃書，亦認為已有足夠時間諮詢。

此外，大埔民政事務專員陳巧敏稱，已知悉和富大埔會參加下季聯賽，亦因5月底報名時該隊仍獲區隊授權，故民政事務局處理地區足球資助計劃申請時，會以報名參賽的身分審批，並補充當局正檢討資助計劃，包括區內可否有多於一隊獲資助。至於和富大埔付清職球員至5月中的欠薪後，盛傳或覓得新贊助續戰下季港超；而收回區隊授權不影響這支上季港超冠軍參賽。

梁諾恆投中甲梅州客家

另外，港足中堅梁諾恆落實加盟中甲球隊梅州客家，下周六將披5號球衣出戰新季中甲聯賽。港超球會東方龍獅則宣布，今季加盟的22歲中場胡晉銘外借回母會香港飛馬一季。