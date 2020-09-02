美斯再缺操 傳父今與巴杜姆會面

拿傑迪錫返西維爾

西甲公布賽程 國家打吡10月上演

西班牙傳媒報道，美斯繼沒有接受球會安排的病毒檢測，新帥朗奴高文督操第二天仍未現身，盛傳亦會離隊的蘇亞雷斯則有參與其中。中場拿傑迪錫則落實重返西維爾，簽約至2022年。據報轉會費為150萬歐元（約1384萬港元），另加900萬歐元浮動轉會條款。美斯不願親身跟球會談判，據報其父親日內與巴塞會長巴杜姆會面，前者希望說服巴杜姆以友好方式解決離隊問題。《ESPN》報道，巴塞計劃向美斯提供一份新的兩年合約，去說服這名西甲頭號球星留效。

《世界體育報》指，若簽入美斯需要7億歐元違約金，曼城將放棄收購。該報同時拍攝到曼城領隊哥迪奧拿周一離開巴塞隆拿機場，啓程返回曼徹斯特。另《米蘭體育報》報道，中場維達爾跟國際米蘭達成協議，以自由身離隊簽約兩年，與智利隊隊友阿歷斯山齊士重逢。

西甲則公布新季賽程，聯賽於本月13日揭幕，上月有份參加歐洲賽的4隊押後首仗。至於皇家馬德里與巴塞隆拿的「國家打吡」，將於10月25日及明年4月11日舉行，公布賽程後討論焦點仍是屆時美斯是否在陣。