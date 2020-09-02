雲迪碧克完成體測勢成魔 料任防中 踢法全面注活力

23歲的雲迪碧克早前缺席阿積士的友賽，直接加入荷蘭隊集訓營，英媒指他在當地接受曼聯體測。天空體育稱，新兵要於出戰國際賽前，成為英格蘭球會的球員，入境時才可豁免隔離14天的規定。因此曼聯為免雲迪碧克季初缺陣，料周五或之前宣布他加盟的消息，轉會費則約4000萬鎊（約4.5億港元）。效力利物浦的華基爾雲迪積克，就不介意這個同鄉於英超成為敵人，希望後輩之後能為荷蘭隊出力：「轉會對他或尼敦阿基（曼城新加盟後衛）都是好事，他們去的是大球會，在邁前一步。」

前季助阿積士入歐聯4強成名

雲迪碧克出自阿積士青訓，前季助球隊殺入歐聯4強而聲名大噪。如他被改造成防守中場，尼曼查馬迪、費特洛迪古斯及麥湯文尼的上陣時間將進一步減少。ESPN報道，曼聯完成這宗交易後，將全力斟介RB萊比錫後衛烏柏美卡奴。

至於在倫敦，車路士亦料在日內宣布德籍前鋒夏維斯登陸史丹福橋，後者早前沒現身利華古遜的操練，主帥保斯更稱他之後不會再返回球會。而阿仙奴據報再借用皇家馬德里中場丹尼施巴路斯，米希達利恩則與兵工廠解約，正式加盟意甲的羅馬，奧斯爾亦據報獲沙特阿拉伯球會支付巨額人工作收購。

紐卡素斟般茅兩將 伊巴謙續約AC

蠢蠢欲動的亦有英倫北部球會紐卡素，有傳他們與約滿般尼茅夫的翼鋒賴恩費沙傾妥個人條件，亦會出價求購前鋒哥林威爾遜，但面對阿士東維拉的競爭。李斯特城則準備收購阿特蘭大翼衛卡斯泰尼，與雲迪碧克及夏維斯的情况相近，料李城將在比利時隊周六出賽前公布消息；另一意甲隊AC米蘭則正式與老將伊巴謙莫域簽約。