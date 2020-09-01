中東資金左右歐洲足壇 主宰歐聯決賽雙雄 卡塔爾入市被批形象工程

拜仁慕尼黑、祖雲達斯、巴塞隆拿、皇家馬德里、曼聯和利物浦，代表傳統資金的一方，欲令近年大灑金錢的新勢力代表PSG及曼城等，無法在歐聯錦標佔一席位。PSG是由中東國家卡塔爾資助，今屆首度打入歐聯決賽，並迫切希望以冠軍鞏固其歐洲頂級球壇地位，惟最終功虧一簣。

購PSG塑造體育形象 斥40億簽3將打造鋒線

有趣的是，PSG和拜仁的資金至少部分來自同一地方。PSG可說是「體育形象大清洗」的最明顯例子，亦被指是中東政權對歐洲體育實體，藉擁有權與贊助宣傳國家作為旅遊目的地，同時也被指試圖分散人權狀况的關注。PSG持有者卡塔爾體育投資公司，為卡塔爾主權基金的卡塔爾投資局旗下公司，長期以來一直在記錄着，該國政府為建造2022年世界盃體育設施，已為移民工人帶來的苦况。

PSG由卡塔爾花了天文數字堆砌而成，包括刷新球員轉會紀錄，將尼馬從巴塞隆拿帶到巴黎。據著名網站transfermarket.com估計，尼馬與隊友基利安麥巴比及迪馬利亞的總身價約為3億歐元（2.7億港元），PSG共豪擲4.4億歐元（40億港元），收購這3名球星。

拜仁擁躉促斷絕關係被禁主場觀戰

拜仁是歐洲足協實行《公平競技條例》的推動者之一，目的是打擊PSG和曼城的新勢力。不過，這支新科歐聯冠軍自2018年2月以來，就與卡塔爾航空公司達成贊助協議，這家卡塔爾國企在拜仁的球衣便有一個袖子贊助。自2011年以來，拜仁還在德甲歇冬期間到卡塔爾集訓，意在叫德國人在該國度過冬，而明年1月勢到卡塔爾參戰世界冠軍球會盃，也將成為該國的另一次宣傳攻勢。

卡塔爾投資局，持有福士集團14.6%股權，而持有拜仁8.33%股權的汽車公司奧迪，正是福士集團旗下子公司。惟在達成協議前，拜仁聲稱沒有意識到卡塔爾侵犯人權的紀錄。拜仁眾多支持者團體促會方與卡塔爾斷絕關係，但這些呼籲卻被置若罔聞。拜仁近年禁止部分球迷主場觀戰，聲稱存在其他原因，但被指實際是為了滅掉他們對球會與卡塔爾關係的抗議聲音。