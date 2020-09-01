獨行俠不敵快艇下馬 當錫轟38分難阻敗陣 遭連環打頭險釀衝突

獨行俠對快艇的第6戰因罷賽延至昨晨，後者只差一場即晉級。雙方首節火藥味濃，馬吉斯摩里斯阻止當錫上籃時，連環打中對方頭部，令當錫跌出界外。當錫欲上前理論，二人被隊友拉開，才不致釀成衝突。球證翻看重播後，判摩里斯二級惡意犯規驅逐離場。

當錫是役獨取38分，兼交出9個籃板、9次助攻的「準三雙」，惟獨力難支；快艇有主將利安納交出33分、14個籃板、7次助攻，加上保羅佐治和蘇巴錫各貢獻15分，以111：97取第4勝，淘汰獨行俠打入西岸4強。

摩里斯被逐 當錫斥動作恐怖

當錫賽後談及被打頭時，聳肩答道：「那是個恐怖的動作，我還能說甚麼？他連續兩仗做了類似的事，我不想和這種球員打交道。」這名21歲新星生涯雖首征季後賽於首圈止步，但已寫下多項紀錄，表現令人深刻，昨仗賽後亦獲對手利安納盛讚：「他戰鬥至最後一分鐘，永不言棄，艱難地帶領着球隊。」

金塊追平爵士 明演搶七戰

梅利米曹「50+」寫歷史

至於加拿大籍後衛查美梅利全場狂轟50分，昨領金塊以119：107挫爵士，連勝兩場追成3：3。梅利連續3仗季後賽取得40分或以上，成聯盟史上第6人；而他和是役為爵士取得44分的米曹，首圈均做出兩場「50+」，與名宿米高佐敦及艾佛遜看齊。

早場率先上演的首場東岸4強，波士頓塞爾特人在全隊6人「上雙」下，以112：94大勝衛冕的多倫多速龍。此外，日前在侯斯頓火箭和奧克拉荷馬雷霆對賽時，因爭執雙雙被逐的PJ德加和舒路達，各被罰款2.5萬美元（約19萬港元）。