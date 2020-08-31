湖人8年來首闖次圈 占士大三元破紀錄悼黑豹

湖人有「一眉」安東尼戴維斯攻下全場最高的43分，占士更奪36分10次助攻及10個籃板，領軍以131：122勇挫波特蘭拓荒者。36歲老將「甜瓜」安東尼，難阻拓荒者以場數1：4敗予湖人出局，約滿下未知會否就此退役，球隊同日亦接下53歲名宿奇里福羅賓遜離世的噩耗。

湖人則自2012年後再於季後賽晉級，占士破紀錄第13次做出「30+」大三元，他賽前雙手交叉胸前，向《黑豹》已故影星卓威博士文致意，又稱：「失去黑豹，亦失去黑曼巴，這肯定是最糟糕的一年。」

字母哥締里程碑 關注黑人平權

公鹿亦有字母哥錄得雙雙，以118：104挫奧蘭多魔術，同以場數4：1晉級。他於季後賽場均貢獻30.6分、15個籃板及6次助攻，成為52年來場均達到30分、15個籃板及5次助攻的第一人。他雖領軍成為東岸次圈最後拼圖，惟未見興奮，反而再為被槍傷的美國黑人發聲，並透露球隊很快找到傷者父親：「他感觸得流淚，形容NBA球員所做的，給予他很大力量。在我的生命中，這比籃球更重要。」