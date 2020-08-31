佐高域美網爭冠現暗湧 今亮相大滿貫 頸傷輿論夾擊

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佐高域今年6月主辦慈善賽，卻爆出感染群組，最終自己也中招。不過，有別於部分歐洲球手，包括拿度及養傷中的費達拿，他仍然赴美參加辛辛那提公開賽，昨晨反勝加籍好手拉奧歷奪冠，累積35項大師賽1000級別錦標，追平宿敵拿度紀錄。

辛辛那提賽反勝封王

今季23戰全勝，佐高域卻並非無風波，他過去一周多次要在比賽中途治療頸部，4強對西班牙籍球手艾吉只藉第3盤決勝局險勝，賽後承認對方更值得晉級。綜觀全星期，其第一發球成功率不足六成，得分率約75%，兩項數據較年初澳洲公開賽及迪拜公開賽低5%，反映發球變化及準繩度因傷降低，只能用其他招數補救。

今屆美網是球季重開後首項大滿貫，曾染疫的佐高域對於要閉門作賽似有微言，賽前形容紐約現場氣氛冷淡：「法拉盛草原中心就像鬼城一樣，我已想念人來人往的情况。我們會接受，但不能扮作這樣是正常，希望這只是臨時措施。」他休息一日後，明早在首圈鬥波斯尼亞籍球手森賀爾，預料8強前不會受太大考驗。在辛辛那提賽狀態不俗的艾吉、拉奧歷及丹尼麥維迪夫同處下線，3人入決賽的呼聲，較上周一輪遊的2號種子堤安姆高；英籍前冠軍梅利亦會在傷癒後首戰大滿貫。

擬組新工會 拿度費達拿批分裂球圈

場外爭議或者也難令佐高域專注賽場，他昨日辭任男子職業網球聯會（ATP）球員議會主席一職，與約70名球手籌組職業網球員協會（Professional Tennis Players' Association），另一推手、加籍的普斯比素稱，早前離開球員議會是因ATP架構有問題，難以推動改革。不過，拿度及費達拿在社交網留言，認為佐高域另起爐灶是分裂球圈，梅利亦質疑新組織拒絕女球手參與。