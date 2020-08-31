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2020年8月31日星期一
奧巴美揚摘盾拒談續約 入球獻黑豹 領廠兵挫紅軍連奪兩冠
馬古尼押後歸隊 稱新季表現不受官非影響
西甲證條款有效 美斯轉會須賠錢 涉65億 曼城或以3將交換
伊巴謙續約米蘭拒當吉祥物
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環法雨中揭幕 挪威名將炒車後奪冠
體壇快訊：謝拉特領格流創114年紀錄
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大坂直美負傷憂一輪遊
湖人8年來首闖次圈 占士大三元破紀錄悼黑豹
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【明報專訊】（請看附圖）
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