西甲證條款有效 美斯轉會須賠錢 涉65億 曼城或以3將交換

美斯上周二通知巴塞隆拿要求離隊，其離開條件連日來有多種說法，西甲賽會昨稱，違約金條款仍有效。因此，美斯的新東家須支付7億歐元，才能收購這名巴塞隊長。若西甲賽會堅持，曼城簽入美斯的機會將降低。美斯與巴塞就離隊一事各持己見，「地上最強」稱美斯應在6月通知球會欲離隊，所以現在仍需遵守合約，但美斯堅稱已回復自由身，可以免費轉會。

拒病毒檢測 無緣新帥朗奴高文首操

另外，據報他已聽取律師意見，不應再與巴塞職球員一起，所以決定缺席昨日巴塞的全隊新冠病毒檢測，意味他亦將缺席新帥朗奴高文今日主持的首課操練。至於盛傳會被放棄的美斯好友蘇亞雷斯，昨亦與其他隊友返回接受檢測。

西班牙傳媒早前報道，美斯的7億歐元違約金不現實，相信巴塞與美斯的未來買家若達成交易協議，美斯應可以較低價錢離開。據報巴塞的目標金額是2.22億歐元（約20億港元），而曼城據報近日已積極尋找解決方法，支付轉會費外，或以加比爾捷西斯、貝拿度施華及艾歷加西亞交換。