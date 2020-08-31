奧巴美揚摘盾拒談續約 入球獻黑豹 領廠兵挫紅軍連奪兩冠

奧巴美揚於12分鐘左路推大位起右腳射入遠柱，追平國際米蘭前鋒阿歷斯山齊士在溫布萊球場入5球的球隊紀錄。他向來是《黑豹》影迷，入球後雙手交叉胸前，做出招牌動作，悼念前日病逝的美國黑人演員卓威博士文。

73分鐘，利物浦後備球員南野拓實攻入自年初加盟後首球，令兩軍在90分鐘賽和1：1。紅軍20歲鋒將利安比維斯達在最後一記射門宴客，令互射12碼5射全中的阿仙奴以5：4勝出。奧巴美揚則繼足總盃決賽，再以隊長身分捧盃，賽後續成焦點，但面對追問仍沒證實續約。領隊阿迪達說：「我再說同樣的說話，我們正爭取說服他留隊，我對他簽約一事非常樂觀。」

高普為安比維斯達失極刑護航

奧巴美揚月初高舉足總盃跌盃，他這次賽後在隊巴利用安全帶綁緊社區盾，並打趣說：「這安全帶非常、非常重要。我不能弄跌它（獎盃）。」至於未被列入大軍的奧斯爾，賽後在社交網站祝賀隊友掄元，另一落選大軍的中場盧卡斯托拉拿，則據報很可能將返回意甲。

利物浦未能一搔14年之癢奪社區盾，領隊高普認為輸在未能把握入球機會，又為補時階段才上陣的安比維斯達射失極刑感遺憾：「若要有人負責，那就是我。他充滿自信，我未見過他宴客，但今天發生了，這就是足球。」高普又稱讚南野拓實的入球，有助對方往後表現：「入球是他加盟後唯一缺乏的東西，今次他行出了重要一步。他目前狀態不錯，我為他高興。」

迪姆華拿友賽開齋 薛耶治傷左膝

另一支倫敦球隊車路士，昨晨在熱身賽作客與白禮頓各一言和。藍戰士雖有新加盟的前鋒迪姆華拿（圖c右二）開齋，但另一新兵中場薛耶治下半場疑觸傷左膝退下火線。此役是自3月中爆發新冠病毒疫情後，英球壇首次開放給觀眾入場，共有2500名球迷現場觀戰。