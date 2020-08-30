綠茵巾幗伺機再出發 勇字當頭自薦 闖歐見識大世界

鍾貝琪收起淚水硬朗歸來

22歲的鍾貝琪（阿K）去年初嘗試外闖，兩次到英國及蘇格蘭試腳，最終經秦正行介紹再做隊友，齊征戰蘇乙。她很快受到歐洲足球硬朗風格洗禮，流淚過後愈戰愈強，大半年後硬淨歸來。

難忘地標戰被粗口「問候」

鍾貝琪透露，起初發電郵到10間英格蘭球會自薦，收到史篤城及布力般流浪回覆，4月自費赴英試腳，雖獲贊助幫補，惟費用不菲，在5個月後加盟基爾馬諾克。在蘇格蘭的日子，阿K難以忘懷地標戰，既被高大對手嚇怕，又未適應隊友口音，比賽時曾被對手甚至隊友說粗口「問候」，令阿K半場在更衣室哭起來：「後來隊友解釋這樣只是緊張比賽，加上跟朋友傾訴，逐漸習慣這比賽方式。」

香港生活節奏急促，阿K來到蘇格蘭有感所有事都慢兩拍，但在球場比賽不得不加快步伐。阿K在該隊任右閘，加盟後到季尾上陣4、5場，還有機會處理死球。隊中只有鍾、秦二人是亞洲球員，比賽難免被對手重點進攻，反令阿K愈戰愈勇，在港被指踢法「太茅」的她，還被當地教練稱要「再狠點」。

阿K首次外流僅大半年，因疫情年初提早返港，她稱待當地情况穩定才會歸隊，回港後亦不忘關心香港女足：「女足球員都是鍾意踢波非為名利，但發展很多時沒太多實質進步，令不少球員灰心，希望外界和足總高層等有更多關注。」

秦正行漂泊多地認識自己

秦正行（阿青）本月初返港，上次回歸已是一年半前。這名31歲中場先後在澳洲及英國3間球會落班，近兩年半到過約10間球會試腳，可謂港女足自薦外流先驅。漂泊多個城市，也令阿青逐漸了解想要的足球和生活。

曾任網購客服賺生活費

阿青自2018年3月起外流，「覺醒」源於5年前看到澳洲隊在女子世盃表現出色，遂向澳洲多間女子隊自薦，但當年她任職國際學校，不願放棄穩定收入，直到28歲才付諸實行。去年初離開威爾斯超聯的史雲斯，阿青搬到伯明翰在4隊試腳，包括阿士東維拉及狼隊，縱未如願，但很快重新振作：「要時刻相信自己，不比其他球員差。」去年下半年，她落戶基爾馬諾克，有感實力跟蘇乙球員水平相差不遠，加強信心：「外流澳洲令我了解自己，加盟史雲斯更知道自己要什麼。」

為了足球，阿青由史雲斯搬至伯明翰再到格拉斯哥，面對新環境和開支日增，加上阿青曾任職網購、餐廳及客服中心，試過站着工作10小時後操練，腰痛加劇，惟能在史雲斯和基爾馬諾克共獲近10場上陣機會，出任在港隊很少踢的進攻中場位置，一切變得值得。她今季上陣兩仗後被疫情打斷勢頭，簽證將於10月到期，本月返港重投工作，但會再申請簽證，爭取重返格拉斯哥繼續足球夢。

文：余瑋、圖：李紹昌