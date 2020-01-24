美體壇悼「黑豹」 成名作《42號傳奇》演MLB黑人先鋒

MLB賽會:電影教育後代

鍾愛籃球 NBA常客

積奇羅賓遜是現代種族平權標誌人物，他於1947年加入布魯克林道奇（現洛杉磯道奇），成MLB首名黑人球員，10年六度入選明星賽。羅賓遜於1972年逝世，終年53歲。2004年，賽會將其地標日4月15日列為積奇羅賓遜日。今年積奇羅賓遜日因疫情改為前日，各隊按傳統穿上42號球衣，奧克蘭運動家對侯斯頓太空人一仗，雙方因近日有黑人被警員槍傷，出席積奇羅賓遜悼念儀式後罷賽。

博士文的死訊傳開後，多名球圈人士悼念，MLB賽會稱：「他在《42號傳奇》的演出會長存，未來教育世人積奇羅賓遜的事蹟。」本身為籃球迷的博士文，今年初亦擔任NBA入樽賽評判，前年則借黑豹面具給印第安那溜馬球星奧拉迪普參加入樽賽，而他亦曾在2015年參戰名人賽。球星勒邦占士、奧拉迪普、米曹及干尼、退役的韋迪亦致哀。