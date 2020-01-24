抗癌飛魚池江復出灑淚 相隔594天 日本賽50自小組首名

池江對上一次參賽已是去年1月，她在一個月後證實患上白血病，經歷治療、復操的漫長歲月，昨午首度重返賽場，出戰東京都游泳賽。她在50米自由泳游出26.32秒，時間雖較她保持的全國紀錄24.21秒慢，但仍足以排在小組首名，總成績第5名。賽事只為地區賽，對手亦非以往的世界級水平，但池江超額達到其目標游進26.86秒，入圍10月的全日本大學生錦標賽。

初賽游26.32秒 入圍大學錦標賽

重啟游泳生涯 為病癒再戰感恩

她上水後向泳池深深鞠躬，步向更衣室看到成績板為之驚訝，更一度淚灑賽場：「這是我的游泳第二人生，沒想到新開始就會達到目標。我很緊張，賽前自覺這次不會游出好時間，但作為運動員，我不想輸，很高興仍然能夠首名掂池。」

池江賽前接受日媒訪問，表示希望同路人看到她比賽，在對抗病魔的過程會添上正能量。昔日的泳手健碩身形不復見，但瘦削的池江昨日依然感恩：「別人可能覺得我失去了很多時間，現在我的肌肉力量確實未恢復，腿部力量亦不及從前，相信仍需要一點時間恢復。不過，能夠從白血病中恢復過來，甚至游畢比賽全程，已令我安心，現在目標先是10月的賽事，然後是4年後的巴黎奧運。」

承認肌肉力量未恢復

池江在2018年亞運橫掃6金，當選該屆最有價值運動員，惟不足半年便證實患癌。她被視為日本隊於東京奧運衝金的大熱，但隨即停練入院10個月，亦因治療一度消瘦，至近月才重返健身室及泳池復操，並更換教練重新出發。上月23日，她於東奧延期後的倒數一年儀式，獨自在主場館向外界講述抗癌心路歷程，這次成績為復出踏出重要一步，亦證明她放眼2024年巴黎奧運衝金，並非遙不可及的夢想。