NBA勢明日復賽 米高佐敦斡旋 特朗普批聯盟像政治組織

29歲美國黑人男子布萊克（Jacob Blake）周日在威斯康星洲被警員槍傷，觸發新一浪平權示威。該州的NBA球隊密爾沃基公鹿，昨日牽起美國體壇罷賽潮。然而，NBA副執行總裁巴斯（Mike Bass）昨會議前發聲明：「賽事可望在周五或六（本港時間今晨或明晨）重開。」NBA最終昨晚公布當地周五為練習日，亦肯定已因疫情停擺4個月的今季不會腰斬，意味比賽極可能明晨繼續。ESPN、The Athletic 等報道，賽程先後次序則與之前一樣（見表）。

波神承諾支援球員發聲

部分球隊早前曾傳出全季罷賽，但最終急轉彎，報道指是身兼NBA勞資關係委員會主席的米高佐敦，主動找球員工會主席基斯保羅、侯斯頓火箭代表韋斯特布克等人，承諾在復賽後，提供各種支援予球員發聲。由於「波神」身兼夏洛特黃蜂班主，在球員及各隊管理層間德高望重，令洛杉磯湖人球星勒邦占士等態度軟化，最終促成仍在參加季後賽的13隊，表決同意復賽。

美國總統特朗普昨亦首度為體壇再停擺開腔，批評NBA賽會：「他們表現得就像政治組織，這對體育或國家來說都不是件好事。」白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner），以及副總統彭斯的幕僚長Marc Short，則淡化體育比賽延期對社運的影響。

其他聯盟方面，美職棒（MLB）昨有7場比賽押後，其中紐約大都會對邁阿密馬林魚一仗，雙方職球員在自己崗位默站42秒後離場，馬林魚外野手Lewis Brinson在本壘放下寫有「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」的T恤。

美職球會班主涉種族歧視受查

全美冰球聯盟（NHL）及國家美式足球聯盟（NFL）亦續暫停比賽，美職足球賽會（MLS）則正調查皇家鹽湖城班主Dell Loy Hansen，後者日前曾在訪問中，就黑人平權問題上使用帶歧視成分的字眼。