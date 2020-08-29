廠兵紅軍爭盾響頭炮 阿迪達稱麾下由零開始 軒達臣促再捧盃

阿仙奴vs.利物浦 無綫85台 晚上23：30直播

利物浦在上月尾落幕的英超封王，連同去年歐聯、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃，已奪4冠。佐敦軒達臣提醒隊友忘記前事，為未來努力：「我們要繼續下去，做得更好。需保持這些年一直展示出來的信念、飢餓、競爭力和頂級球隊的特質。」這名30歲中場續指出社區盾就是另一次的捧盃機會，並稱「英超很快便會來到，所以，你需要準備就緒」。

雲迪積克無礙 埃及文明掛帥

軒達臣季尾曾受傷，近期雖已復操，但領隊高普料不願冒險讓這愛將正選上陣。右閘阿歷山大阿諾特亦未必披甲，或改由19歲新秀尼高威廉斯代勞，至於在奧地利友賽中攻破薩爾斯堡大門的20歲鋒將利安比維斯達，則有望再獲上陣機會，惟掛帥相信仍是「埃及文明」組合羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿。此外，對薩軍時頭部受傷流血的華基爾雲迪積克據報無大礙，應可上陣。

奧斯爾古安杜斯或重新上路

阿仙奴的傷兵較多，前鋒加比爾馬天尼利外，梅斯達菲等3名守將明晨亦無緣上陣，至於勢來投的巴西籍新兵後衛加比爾馬加希斯，則因入境後仍在隔離，致使19歲的威廉沙列巴料需被委以重任。阿仙奴領隊阿迪達本月初在足總盃決賽，以2：1挫車路士取得執教生涯首個錦標，他說：「無論你兩周前或兩年前做過什麼事，現在每個人都是由零開始，現在每個人都有機會貢獻球隊。」

這意味着復賽後未嘗上陣的奧斯爾，以及之前缺陣11場的另一中場古安杜斯，均有望憑表現爭取返回正選行列。21歲的古安杜斯於6月20日作客負白禮頓中向對手叉頸後，便被阿迪達雪藏，其間盛傳被放棄卻又無人問津。