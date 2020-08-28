美斯暫留塞跟操保權益 阿古路疑出招拉攏好友 父否認投曼城

美斯能否如願以自由身離開巴塞隆拿仍是未知之數，但可以肯定的是，他先會在下周日歸隊，參與全隊球員都要做的定量聚合酶鏈反應（PCR）檢測，翌日則勢會出席朗奴高文首次督師操練，理由是他接納律師意見，為避免爭取離隊過程中，讓會方取得法律上的優勢。

與此同時，由於美斯去意已決，故此不願與據報希望極力挽他的會長巴杜姆會晤。西班牙《馬卡報》指出，直至今次問題解決前，美斯是希望一切如常。

料如常出席朗奴高文首操

逾半球迷信美斯未定新東家

此外，在《馬卡報》調查顯示，有58%球迷相信美斯仍未決定下個東家是誰，26%認為曼城是他的下一站，國際米蘭、巴黎聖日耳門及其他球會則分別是7%、4%和5%，而曼城箭頭阿古路疑向阿根廷國家隊隊友美斯示好，在Instagram帳號kunaguero10改為kunaguero，疑暗示若其好友美斯加盟，便將10號球衣讓予對方。

此外，有報道指美斯曾表示「我定會與哥迪奧拿傾談，他是可令我轉會曼城的人」，又稱「已與太太決定離開巴塞隆拿」，美斯的父親佐治一一否認，直斥是假新聞。

疫情損失27億 巴塞換血或省20億

另外，早前度假完畢返回巴塞隆拿的美斯，日前首被拍攝到與被巴塞放棄的前線拍檔蘇亞雷斯一起在市內一間豪華餐廳晚膳後，先後駕車離開。「阿蘇」自2014年由利物浦過檔巴塞後，便與美斯成為好朋友，據知情人表示，美斯的未來與阿蘇息息相關。另外，亦有報道指出，美斯有感巴塞對阿蘇涼薄，成為他下定離隊決心的其中一個原因。

據報疫情估計會令巴塞損失3億歐元（27億港元），故此他們需開源節流，而若美斯、阿蘇、維達爾、拿傑迪錫及烏姆迪等多名球員最終離開，不計從轉會費得益，已可節省2.22億歐元（20億港元）人工。