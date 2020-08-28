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2020年8月28日星期五
明年渣馬延期 打亂港將衝東奧部署
美體壇掀罷賽浪潮反警暴 NBAMLB等大賽響應 奧巴馬力撐
李拿特離奧蘭多治膝傷料收咧
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國米要求意甲延後開季
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些路迪連續3季歐聯外圍賽止步
體壇快訊：港羽賽今屆取消
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【明報專訊】（請看附圖）
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