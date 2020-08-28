普巴確診 無緣出戰歐國聯 車路士6將染疫 包括4新星

保羅普巴並沒像其他英超球星般前往其他國家度假，主因或與懷孕的太太有密切關係，但兩口子日前與友人被拍攝在倫敦一間著名餐廳晚膳。普巴及尼當比利昨證實確診後，法國隊教練迪甘斯即將二人剔除大軍以外。

車路士未有公布8名球員身分，但英國《太陽報》報道，當中4人是前鋒譚美阿巴謙、翼鋒基斯甸普列錫、中場美臣蒙特及守將湯姆利，事關他們之前相約一起到希臘的麥卡諾斯島度假，其間阿巴謙曾將眾人照片上載至社交媒體。

至於另外4人則據報是亦曾在麥卡諾斯島的中場巴克里、分別曾到意大利和法國度假的中場佐真奴費路及前鋒巴舒亞伊，以及守衛艾馬臣柏美尼。《每日電訊報》報道，這8人中有6人確診，其餘2人由於是密切接觸者，所以也需隔離。

芝維爾5.1億投上車

車路士將在周六作客友賽白禮頓，而英國政府開綠燈，此役讓2500名球迷入場觀戰。另外，車路士已從李斯特城收購芝維爾，據報轉會費5000萬鎊（5.1億港元），這左閘的周薪料是19萬鎊。