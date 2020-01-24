美體壇掀罷賽浪潮反警暴 NBAMLB等大賽響應 奧巴馬力撐

29歲的布萊克周日於美國威斯康星州被警察從背後連開7槍，目前半身癱瘓，再次激起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威浪潮。NBA原定昨上演3場季後賽首圈第5戰，密爾沃基公鹿全隊未有現身，對手奧蘭多魔術其後亦與裁判離開球場，響起罷賽第一炮，聯盟其後宣布押後其餘兩仗，包括侯士頓火箭對奧克拉荷馬雷霆，以及洛杉磯湖人對波特蘭拓荒者的賽事。

湖人快艇球員冀杯葛今季餘下賽事

公鹿主教練貝頓賀沙日前曾透過，麾下正尋求方法爭取社會公義，昨罷賽後由佐治希爾和史達寧布朗代表球員朗讀聲明，表示：「過去4個月，全國民眾竭力聲討不公，但要求改革的聲音再大，當局仍沒有行動，所以今日焦點絕不可能是籃球。」班主其後發聲明，稱事前雖不知情，但「由衷認同球員決定」。

其後多支球隊亦表態與公鹿站在同一陣線，一向高調支持平權的「大帝」勒邦占士，昨在社交平台激動表示「受夠了」，而他效力的湖人和同市球隊快艇昨在球員會議中，投票支持杯葛餘下賽季，但據報其他20隊均傾向繼續比賽，最終不歡而散。

此外，同日的美國女子籃球聯賽（WNBA）、美職聯（MLS）及美國職棒（MLB）的常規賽，均發生杯葛情况而需延期。

大坂退出辛辛那堤網賽 盼引發關注

至於移師紐約舉行的辛辛那堤網球賽，有黑人血統的日籍球星大坂直美在打入女單4強後，昨早宣布退出此「美網前哨戰」，以聲援平權運動。她在社交平台以英、日雙語表示，自己在運動員身分之前，先是一個黑人女性，又稱：「我不期望退賽能帶來巨大改變，但能在白人主導的體育界引發討論，已是踏出正確一步。」美國網球協會、職業網球聯會（ATP）及女子網球聯會（WTA）其後發聯合聲明，宣布暫停當地時間周四的4強賽事，周五恢復正常。