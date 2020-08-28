明年渣馬延期 打亂港將衝東奧部署

姚潔貞或棄戰全馬 黃尹雋專注場地賽

今年渣馬因疫情初起而取消，賽會在5月宣布明年賽事定於1月24日，並續獲世界田徑總會金標認可，但田總昨宣布因新冠病毒疫情未止息，押後明年賽事，正與相關部門研究另訂日期的可行性。

此項體壇盛事連續兩屆未能如期舉辦，令一班因疫情久未有比賽的港將感無奈，上屆奧運代表姚潔貞原寄望藉此主場賽事，爭取佳績以出線明年東奧，得悉延期後她表示：「聽聞改到明年4月，但天氣開始熱，自己未必跑全馬，因不是爭取時間的好時機。疫情下海外比賽減少，即使日本有比賽，但有染疫風險，自己亦不想冒險，家人也會擔心。」

至於坐擁多項香港紀錄的黃尹雋，預計未來半年難有路跑賽事，將放眼場地賽。他表示：「未來一年可能疊埋心水，專注場地賽的短距離項目。雖然疫情難以估計，需見步行步，但近來運動場陸續重開，舉辦場地賽難度較低。」

而去年在渣馬首膺「本地一哥」的新星周漢聶表示，原本視渣馬為能力測試，如今考慮到海外賽事「搵食」，或以明年東京馬拉松為目標。