馬古尼罪成緩刑3年 曼聯力撐上訴 三獅剔出歐國聯名單

馬古尼前晚未有親自應訊，由代表律師出庭否認控罪，但被控方指謊話連篇，包括馬古尼胞妹在案發時沒被刺傷及注射迷姦藥。馬古尼最終被裁定侵害人身、企圖行賄、侮辱及襲擊侮辱公職人員罪成，判囚21個月零10日，因初犯予以緩刑3年。同案的胞兄和友人亦裁定3項控罪成立，各判監13個月，緩刑3年。據悉馬古尼已指示法律團隊提出上訴，又表示：「我強調我們是無辜的，我和家人、朋友都是受害人。」英國廣播公司（BBC）引述控方律師指，對馬古尼沒就襲擊警察致歉「感震驚」，表現得沒有運動員精神，又認為若他願意道歉，重審時或可撤回部分控罪。

返英會曼聯高層 料續留任隊長

馬古尼得悉判決後，在社交平台引佛偈表示「世上有3樣事物不會隱藏，就是太陽、月亮和真理」。然而他前晚意外入選三獅大軍名單，被定罪後即被修夫基除名，前後相隔僅5小時。曾稱「沒有理由懷疑馬古尼」的修夫基，解釋是顧及各方的最大利益，並將對下周備戰歐洲國家聯賽的影響減至最小。英媒分析此舉是讓馬古尼避風頭，給予曼聯時間處理後續事宜。

已返回英國的馬古尼將和球隊高層見面，包括領隊蘇斯克查和行政總裁活禾特。不少人認為他應被「搣柴」，但英媒指會方屬意他留任隊長。紅魔亦在裁決出爐後發聲明力撐，形容審訊過程有不利辯方的情况，期望能有「全面公正的聆訊」。

基亞利殊疑不滿未獲三獅徵召

修夫基未公布會否補選，無緣入圍的阿士東維拉球星基亞利殊，則在社交平台分享自己未獲三獅徵召的新聞，似不滿修夫基的決定。該新聞比較基亞利殊和「新丁」加雲菲臘斯的英超上陣數據，前者在剛結束的球季上陣36次、攻入8球，後者則效力新季升班馬列斯聯。