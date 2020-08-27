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2020年8月27日星期四
美斯要求出塞 解約條款成阻力 新帥「失特權論」惹怒球王 曼城求購料需20億
阿蘇被棄不愁落班 讚佩奧爾撐美斯
字母哥首膺年度最佳防守創歷史
保特派對涉違令受查 利華翼鋒返德隔離
周六復操未獲批 港超重啟第一步觸礁
體壇快訊：傳沙希域與廣州富力解約
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馬古尼罪成緩刑3年 曼聯力撐上訴 三獅剔出歐國聯名單
華迪續約李斯特城 戰至36歲
小將梅開二度 紅軍友賽和薩爾斯堡
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【明報專訊】（請看附圖）
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