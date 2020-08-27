美斯要求出塞 解約條款成阻力 新帥「失特權論」惹怒球王 曼城求購料需20億

美斯離隊的關鍵之一，是他能否回復自由身。他日前向巴塞發出傳真，要求行使合約條款免費解約。巴塞回覆稱，美斯今年自由身離隊條款已於6月過期，美斯要離隊的話，要有球會出7億歐元（約64億港元）違約金。然而，今季因疫情延至8月才完結，美斯有法律理據挑戰巴塞的說法，事件有可能要透過國際足協仲裁。

主動聯絡哥帥盼再合作

曼聯國米PSG加入爭逐

美斯如可免費解約，料曼城是其下站大熱。加泰隆尼亞電台報道，美斯近幾日與哥迪奧拿聯絡。兩人於2008至12年於巴塞合作成名，今次或重聚。ESPN報道曼城周一開會，探討不違反財政公平競技條例（FFP）下，收購美斯的可能性。

巴塞也可能因美斯明年便完約，為免人財兩失，接受合理報價下放人。有報道指巴塞不會為違約金企硬，但會要求與當年尼馬轉會PSG相等的2.22億歐元（約20億港元）世界紀錄價錢。疫下財政受壓，加上FFP，或令多隊卻步，解救方法會是納入球員交易，擁有拿達路馬天尼斯的國際米蘭，相信會在這方面佔優。《每日體育報》指出國米及曼城鄰會曼聯已打經理人主意，甚至接觸美斯的父親。巴黎聖日耳門（PSG）則可能動用尼馬遊說，明年合力再衝歐聯冠軍。

33歲的美斯19年前加入巴塞隆拿青年軍，3年後獲提拔上一隊，成為巴塞夢三隊支柱，贏得10次西甲及4次歐聯冠軍，個人破紀錄六奪金球獎。惟巴塞近年走勢轉弱，今年初球員因疫情減薪與管理層不和，聯賽屈居皇家馬德里之下，10天前更在歐聯8強遭拜仁慕尼黑以8：2血洗。報道指新帥朗奴高文曾向他表示，「你會失去在巴塞的特權」，促使他決意離開。

巴塞稱只留效最重要球員

巴塞方面緊急開會，備受抨擊的會長巴杜姆，昨並沒現身新援法蘭斯高查卡奧的發布會，新任體育總監柏寧斯（Ramon Planes）僅說：「事情已發生了，但我們想圍繞世界最重要的球員打造球會。」有球迷則在魯營球場外聚集，抗議巴杜姆管治無方，再要求他下台及挽留美斯。