體操媽媽復出再翻滾 32歲再研命名動作 為身教苦練衝奧

東奧因疫情全球大流行延期一年，普遍認為對年長運動員不利，已為人母的蔓姆反其道而行，本月宣布回歸爭取再戰奧運。這名2008年北京奧運女團銀牌功臣，因傷錯過翌屆奧運選拔，黯然退出賽場，和工程師男友成婚，誕下一子一女。前世界冠軍飛入尋常百姓家，偶然出任教練和裁判工作，但幼女出生後，蔓姆的產後收身方法是重投體操訓練。

京奧奪銀倫奧受傷 東奧延期成契機

她兩年來在社交平台分享練習片段，但強調只屬自我挑戰，取名「Chellsie Challenge」。陸續重拾難度，面對父親建議挑戰2021年單項世界賽，她原本一笑置之，今年初曾解釋訓練動機：「我喜歡空翻，捱過最痛苦的體能訓練，何不獎勵自己打個空翻？自此不能自拔，從未如此期待練習。」蔓姆未明言復出為衝擊東奧，但形容延期是絕佳時機，盡力走到最遠。繼擁有自由體操個人命名動作後，她去年開始苦練平衡木新動作——後跳180度屈體前空翻，已能於訓練完成。

蔓姆自幼在父母經營的體操俱樂部打滾，如今每周3天訓練亦帶上5歲兒子和2歲女兒，讓他們在旁上體操課，享受天倫樂亦視作身教：「他們看到我為目標努力，不是空口講白話，實在是很好的教育。」她強調以母親責任為重，但訓練時間有限，迫使她更專注、更有效率。

子女體操館陪練敘天倫

美國隊上屆奧運以平均19歲之齡衛冕女團，亦從未有媽媽級奧運代表先例，32歲的蔓姆要爭一席位絕非易事，但她自覺體能和狀態更勝從前，教練亦認為年齡是優勢：「體操選手第二高峰其實比年輕時更好，因為變得成熟和有智慧，不是聽從指令才練體操，而是由衷熱愛，因此她很大機會入選。」