馬古尼惹官非續入選三獅 史達寧捲染疫疑雲 齊獲召征歐國聯

受疫情影響，今次是修夫基9個月來首次點兵，以備戰作客冰島隊和丹麥隊的歐國聯賽事，卻遇上史達寧到牙買加出席「飛人」保特生日派對後，主人家證實染疫的壞消息。當地傳媒稱，史達寧檢測結果呈陰性，而且據報感覺良好和沒有病徵，料可讓修夫基稍為安心。惟《天空體育》報道，這名曼城翼鋒仍需再檢測一次。

修夫基：沒有理由懷疑馬古尼

至於曼聯隊長馬古尼日前在希臘涉打鬥及襲警，周日返回英國，案件昨仍在希臘審訊，他最終同日獲「三獅」徵召。英媒報道，馬古尼被警方拘捕時，曾反問對方是否認識自己，又表明自己是曼聯隊長。他與28歲兄長祖爾馬古尼及同行友人，涉及襲擊、行賄等罪名，但前天上庭時否認指控。

修夫基解釋續起用馬古尼道：「我與他傾談過，有自己的理解，這與外間報道是不同的，我只能根據已掌握的信息決定。他在國家隊擔當傑出的角色，我沒有理由懷疑他。」修夫基同時透露，馬古尼為事件惹來巨大關注而感到抱歉。惟修夫基也不排除若案件發生變化，會重新考慮馬古尼入選的決定。

甸恩軒達臣菲爾科頓首度入選

修夫基亦徵召不少新秀，包括18歲前鋒格連活特，他今季在曼聯冒起，與23歲隊友門將甸恩軒達臣獲首次召用，後者今季被借至錫菲聯表現出色。至於屢獲曼城領隊哥迪奧拿稱讚的20歲中場菲爾科頓，則與下季升班馬列斯聯的24歲中場加雲菲臘斯齊入選。修夫基同時重召曼城後衛基爾獲加及復勇的修咸頓鋒將丹尼艾格斯。

馬古尼官非震驚球壇，其曼聯隊友域陀連迪路夫亦要入警署，但他在家鄉瑞典遇上劫案，目睹一個年逾90的老婦被男子踩單車搶走手袋，隨即展開追捕，並將劫匪制服。這名中堅獲警方表揚，老婦也請連迪路夫午膳致謝。

（國際賽消息）